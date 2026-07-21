Тепер на воді: вийшов фінальний трейлер бойовика 'Заколот' з Джейсоном Стейтемом

В український прокат фільм вийде вже 27 серпня 2026 року.

Вийшов фінальний трейлер гостросюжетного екшна "Заколот" (Mutiny), головну роль в якому виконав легенда жанру Джейсон Стейтем ("Гнів людський", "Механік", "Бджоляр", "Самотник", франшизи "Перевізник", "Форсаж", "Нестримні").

Цього разу герой Стейтема – колишній спецпризначенець Коул Рід, якого пошуки вбивці свого нового боса, тайського мільярдера Тібу, приводять на борт гігантського контейнеровоза. Там пошуки правди, прагнення очистити своє ім'я і покарати винних, обертаються для нього смертельною боротьбою за виживання та викриттям міжнародної злочинної змови.

Також у фільмі зіграли Аннабелль Волліс ("Люди Ікс: Перший клас", "Анабель", "Мумія", серіал "Гострі картузи"), Джейсон Вонг ("Джентльмени", "Гнів людський"), Арнас Федаравічус (серіали "Останнє королівство", "Колесо часу", "Білий лотос"), Роланд Мюллер ("Метелик", "Хмарочос", "Лицарі справедливості") та інші.

Відео дня

Зняв стрічку французький режисер і сценарист Жан-Франсуа Ріше ("Напад на 13-ту дільницю", "Ворог держави № 1", "Рейс").

Для Стейтема "Заколот" став не лише новою головною роллю, а й черговим продюсерським проєктом його компанії Punch Palace Productions.

Зйомки стрічки проходили у Великій Британії та на Мальті.

Як раніше повідомляв УНІАН, в український прокат фільм вийде 27 серпня 2026 року.

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