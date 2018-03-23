Порушилося мовлення і оніміло обличчя: зірці серіалу "Свати" зробили екстрену операцію

Зараз життю популярного комедійного актора нічого не загрожує, попереду його чекає тривалий курс відновлення.

Журналісти повідомили тривожні вісті про здоров'я зірки серіалу "Свати" Федора Добронравова. Внаслідок перенесеного інсульту у артиста порушилося мовлення і оніміло обличчя, а зараз з'ясувалося, що йому зробили екстрену операцію.

Про це повідомляє "П'ятий канал", зараз життю популярного комедійного актора нічого не загрожує, попереду його чекає тривалий курс відновлення.

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Про те, що Федора Добронравова госпіталізували стало відомо 18 березня. Відомо, що погано йому стало ще напередодні. Актор відчув, що у нього стало погіршуватися мовлення, і з'явилися ознаки оніміння.

Лікарі швидкої допомоги госпіталізували його в одну з підмосковних лікарень. Після ночі під наглядом медиків, Добронравова відпустили від він поїхав до Москви. Але симптоми знову повторилися і потрібна була термінова госпіталізація вже в столичну лікарню.