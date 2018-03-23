Порушилося мовлення і оніміло обличчя: зірці серіалу "Свати" зробили екстрену операцію

09:47, 23 березня 2018
Суспільство
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Про те, що Федора Добронравова госпитализовали стало відомо 18 березня / фото m.kino-teatr.ru

Про це повідомляє "П'ятий канал", зараз життю популярного комедійного актора нічого не загрожує, попереду його чекає тривалий курс відновлення.

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Про те, що Федора Добронравова госпіталізували стало відомо 18 березня. Відомо, що погано йому стало ще напередодні. Актор відчув, що у нього стало погіршуватися мовлення, і з'явилися ознаки оніміння.

Лікарі швидкої допомоги госпіталізували його в одну з підмосковних лікарень. Після ночі під наглядом медиків, Добронравова відпустили від він поїхав до Москви. Але симптоми знову повторилися і потрібна була термінова госпіталізація вже в столичну лікарню.

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Теги: #операція#інсульт#Федір Добронравов