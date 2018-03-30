Періс Хілтон прилетіла до України з нареченим - ЗМІ

Американська світська левиця і діджей прилетіла на вікенд.

Мета візиту Періс Хілтон до України до кінця не зрозуміла. Раніше українські журналісти повідомляли, що зірка прилетить до Львова на відкриття нового готелю 31 березня. При цьому була названа сума гонорару зірки в 500 тисяч доларів.

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Хілтон таки прилетіла. І не одна, а в компанії свого нареченого Кріс Зілка. Пара планує відвідати місця, пов'язані з дитинством дідуся її майбутнього чоловіка, передає Marie Claire.

Іноземне джерело Daily Mail написало, що 36-річна зірка прилетіла на благодійний концерт, щоб зібрати гроші для жіночого притулку, який допомагає самотнім матерям.

Як саме пройде візит Періс в Україні, стане відомо пізніше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Періс Хілтон приїде не одна, а своїм нареченим Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем.