Періс Хілтон прилетіла до України з нареченим - ЗМІ

13:37, 30 березня 2018
Суспільство
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Періс Хілтон з нареченим / REUTERS

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Хілтон таки прилетіла. І не одна, а в компанії свого нареченого Кріс Зілка. Пара планує відвідати місця, пов'язані з дитинством дідуся її майбутнього чоловіка, передає Marie Claire.

Іноземне джерело Daily Mail написало, що 36-річна зірка прилетіла на благодійний концерт, щоб зібрати гроші для жіночого притулку, який допомагає самотнім матерям.

Як саме пройде візит Періс в Україні, стане відомо пізніше.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Періс Хілтон приїде не одна, а своїм нареченим Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем.

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Теги: #Україна#Періс Хілтон