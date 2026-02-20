Зірка 'Мумії' в ролі Ейзенхауера: вийшов трейлер військової драми 'Тиск' про висадку в Нормандії

Прем'єра фільму в кінотеатрах запланована на 29 травня 2026 року.

Кінокомпанія Focus Features показала трейлер історичної військової драми "Тиск" (Pressure), в якій зірка "Мумії" і лауреат "Оскара" за драму "Кит" Брендан Фрейзер зіграв роль 34-го президента США Дуайта Ейзенхауера.

Стрічка спільного виробництва Великої Британії та Франції, заснована на реальних подіях, розповідає про події, що передували висадці союзників у Нормандії в 1944 році, яка змінила хід Другої світової війни з гітлерівською Німеччиною. За 72 години до початку операції британський військовий метеоролог Джеймс Стегг повинен дати найважливіший прогноз в історії, що ставить його в напружене протистояння з усім союзним командуванням. Неправильні умови можуть зруйнувати найбільше в історії морське вторгнення, а будь-яка затримка загрожує тим, що німецька розвідка дізнається про нього. Остаточне рішення залишається за головнокомандувачем союзних військ Дуайтом Ейзенхауером.

Роль Джеймса Стегга зіграв ірландський актор Ендрю Скотт, відомий за серіалами "Шерлок", "Погань" і "Ріплі", а також повнометражними фільмами "1917", "Всы ми незнайомці" і "Дістати ножі: Прокинься, покійнику".

Також у фільмі задіяні Керрі Кондон ("Банші Інішеріна", "Формула 1"), Кріс Мессіна ("Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)", "Ейр"), Деміен Льюїс (серіали "Батьківщина", "Мільярди") та інші.

Режисером і співавтором сценарію виступив австралієць Ентоні Марас, найбільш відомий за трилером "Готель Мумбаї" 2018 року.

Прем'єра фільму в кінотеатрах запланована на 29 травня 2026 року, проте чи вийде він в Україні, наразі невідомо.

