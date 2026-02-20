Помер актор Ерік Дейн, відомий за серіалами 'Анатомія Грей' та 'Ейфорія'

Американський актор Ерік Дейн, найбільш відомий за ролями в серіалах "Анатомія Грей" та "Ейфорія", помер 19 лютого у віці 53 років, пише Variety.

У Еріка Дейна в 2025 році діагностували бічний аміотрофічний склероз, відомий як хвороба Лу Геріга. Це невиліковне захворювання, що вражає нервову систему.

"З глибоким сумом повідомляємо, що Ерік Дейн помер у четвер вдень після мужньої боротьби з БАС", - йдеться в заяві сім'ї.

Відзначається, що останні дні він провів в оточенні друзів, дружини і дочок.

Кар'єра Еріка Дейна тривала більше трьох десятиліть. Світову популярність йому принесла роль доктора Марка Слоана в серіалі "Анатомія Грей". У 2005 році він вперше з'явився в цій ролі в одному з епізодів 2-го сезону і настільки добре був прийнятий глядачами, що став постійним персонажем в наступному сезоні і залишався ним до тих пір, поки його не вивели з серіалу в 8-му сезоні. Він також з'являвся в двох епізодах 9-го сезону і повернувся до цього персонажа ще раз, 19 років по тому, в епізоді 17-го сезону "Дихай".

У 2019 році він почав грати роль глави сім'ї Кела Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO "Ейфорія".

Також минулої осені він зіграв у серіалі "Блискучі уми" (Brilliant Minds), де виконав роль пожежника, у якого діагностували БАС, фактично перенісши власну трагедію на екран.

Нагадаємо, всього кілька днів тому, 15 лютого, помер легендарний актор Роберт Дюваль, відомий за культовими фільмами "Хрещений батько" і "Апокаліпсис сьогодні".

