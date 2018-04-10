Названо найбільш високооплачуваного актора України

15:37, 10 квітня 2018
Суспільство
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Публічні Люди

Про це повідомив театральний критик, художній оглядач Олег Вергеліс, передає ZN.UA.

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"Після Богдана Ступки у нашого кіно дійсно є попит на подібне обличчя — мудре, іронічне, філософічне, харизматичне", - зазначає автор.

Крім того, в список високооплачуваних вітчизняних акторів також входять Сергій Стрельников, Дмитро Суржиков, Олексій Тритенко, Віталій Салій, Римма Зюбіна, Ірма Вітовська, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Ольга Сумська, Богдан Бенюк, Леся Жураковська, Володимир Горянський, Олександр Кобзар, Андрій Самінін, Валерія Ходос, Міла Сивацька.

Як повідомляв УНІАН, вперше за три роки Джонні Депп не очолив рейтинг найбільш переоцінених акторів від Forbes.

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Теги: #актор