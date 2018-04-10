Названо найбільш високооплачуваного актора України

Критики відзначають, що зірка фільму "Поводир" Станіслав Боклан прийшов на зміну Богдану Ступці.

Зірка фільму "Поводир" і серіалу "Століття Якова" Станіслав Боклан на даний момент вважається найбільш високооплачуваним українським актором за версією продюсерів і кастинг-директорів.

Про це повідомив театральний критик, художній оглядач Олег Вергеліс, передає ZN.UA.

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"Після Богдана Ступки у нашого кіно дійсно є попит на подібне обличчя — мудре, іронічне, філософічне, харизматичне", - зазначає автор.

Крім того, в список високооплачуваних вітчизняних акторів також входять Сергій Стрельников, Дмитро Суржиков, Олексій Тритенко, Віталій Салій, Римма Зюбіна, Ірма Вітовська, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Ольга Сумська, Богдан Бенюк, Леся Жураковська, Володимир Горянський, Олександр Кобзар, Андрій Самінін, Валерія Ходос, Міла Сивацька.

Як повідомляв УНІАН, вперше за три роки Джонні Депп не очолив рейтинг найбільш переоцінених акторів від Forbes.