Гройсман показав, якою буде нова українська школа (відео)

14:54, 15 квітня 2018
Суспільство
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МОН презентувало інноваційне обладнання для шкіл / фото УНИАН

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Про це написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook, розмістивши відповідний відеоролик.

"Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - зазначив прем'єр.

За словами Гройсмана, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою.

"Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!", - резюмував прем’єр.

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Теги: #школа#Міносвіти