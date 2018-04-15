Гройсман показав, якою буде нова українська школа (відео)

За словами прем'єра, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою.

У Міністерстві освіти презентували сучасні меблі, обладнання та загалом інноваційні рішення для освітнього простору.

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Про це написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook, розмістивши відповідний відеоролик.

"Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - зазначив прем'єр.

За словами Гройсмана, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою.

"Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!", - резюмував прем’єр.