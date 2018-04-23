Відомий український комік став ведучим російського телеканалу

Антон Лірник став ведучим проекту «Шоу вихідного дня» на російському телеканалі СТС.

Відомий український шоумен, сценарист, телевізійний ведучий, музикант, резидент Камеді Клаб, учасник "Дуету Чехова» Антон Лірник став ведучим проекту «Шоу вихідного дня» на російському телеканалі СТС.

Про це пише "Медіаняня".

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Працювати він буде разом з росіянами: камедіклабовцем Романом Юнусовым і шоуменом Іваном Чуйковим.

«Ми давно один одного знаємо, а зараз представляємо кращі половинки своїх дуетів», - каже Роман про дует з Лірником. «Ми з Ромою ще не усталена сімейна пара, поки не вирішили, у кого яка роль, - додає Антон. - Головне, ми постараємося реалізувати те, що раніше не робили, але так хотілося».

Прем'єра шоу відбудеться 11 травня.

Як повідомляв УНІАН, раніше популярна співачка Віра Брежнєва стала ведучою нового масштабного шоу на російському каналі СТС.