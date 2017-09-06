Ще одна українська співачка стане ведучою на російському каналі
14:46, 06 вересня 2017Суспільство
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Популярна українська співачка стане ведучою нового шоу СТС.
Брежнєва буде вести шоу на СТС / фото УНІАН
Популярна співачка Віра Брежнєва стане ведучою нового масштабного шоу на російському каналі СТС "Успіх", в якому найкращі вокалісти зі всієї РФ будуть боротися за місце на музичному олімпі без допомоги продюсерів. Про це повідомили у прес-службі телеканалу.
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"Чудово, що канал СТС вирішив ризикнути й показати всій країні, що справжньому таланту продюсер не потрібен", - прокоментувала нове шоу на росТБ артистка.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, відома українська співачка LOBODA стала ведучою шоу на російському телеканалі МУЗ-ТВ.
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