Номер із труною та вогнем: Melovin провів репетицію на сцені "Євробачення" у Лісабоні (відео)

MELOVIN, який у своєму номері повстає з труни та йде по драбині, яка палає, розповів про захоплення парфумерією.

Представник України на Євробаченні в Лісабоні, 21-річний одесит MELOVIN провів свою першу репетицію. Після неї він розповів журналістам про лінзу в оці та захоплення парфумерією.

"Драбин я не боюсь, я не боюся чорних кішок, я не боюся людей, єдине чого я дуже сильно боюся - це хоч раз не вийти на сцену. Я цим живу. Це як повітря, як їжа, тим паче для артиста. Це єдине, чого я боюсь, але такого ніколи не буде", - сказав MELOVIN, передає ТСН.

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"Не так давно я почав займатися парфюмерією , хоча дуже боявся цим займатися. Це як сісти на два стула одразу. Тому я для себе зрозумів, що якщо мене це надихає, то чому ні. Після кожного разу, коли я займаюсь парфумерією, я почав далі писати пісні. Я зрозумів, що мене це дуже надихає. Я думаю, що саме у Португалії у Лісабоні я зроблю ексклюзивний варіант парфюму. І ви його зможете почути, саме почути, а не побачити", - розповів представник України на Євробачення-2018.

"Лінза - це як дань шоу. Я вигадав цю лінзу, ще шість років тому, але раніше я боявся її вдягнути. Я боявся, що будуть говорити люди. Але в один момент, коли я пішов на Х-фактор, я зрозумів, чому ні? Чому я повинен думати, хто і що про мене скаже. Якщо я розумію, що мене надихає саме ця лінза, якщо я вважаю, що ця лінза є якимось провідником у світ творчості і вона допомагає мені творити. Ця лінза - це прохід у життя творчої людини", - зазначив артист.

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