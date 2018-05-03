"Трус не играет в хоккей": у США помер знаменитий співак родом з України

Прах Мулермана буде похований на батьківщині співака в Харкові.

Популярний радянський співак Вадим Мулерман помер у Нью-Йорку на 80-му році життя. Причиною смерті стала онкологія.

Про це повідомила співачка, близька знайома і колега Мулермана по сцені Ніна Бродська, що проживає в Нью-Йорку, передає "ТАСС".

"Вадик пішов з життя, він страждав онкологією", - сказала Бродська. В останні роки він проживав у Нью-Йорку, в районі Бруклін.

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Прах Мулермана буде похований на батьківщині співака в Харкові. Про це повідомила Ніна Бродська на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки зараз розмовляла зі Світланою, дружиною Вадима Мулермана. Світлана повідомила, що все сталось цієї ночі в госпіталі, де, на жаль, не могли з'ясувати причину хвороби, і вдалося дізнатися це за тиждень до відходу Вадима з життя. Вадим Мулерман буде кремований, прах буде перевезений у місто Харків, де він народився і жив", – написала вона.

Вадим Мулерман народився 18 серпня 1938 року в Харкові, він - народний артист РРФСР, заслужений артист України. Мулерман - перший виконавець таких популярних пісень радянських часів, як "Лада" ("Хмуриться не надо, Лада), "Трус не играет в хоккей", "Як добре бути генералом" і багатьох інших.

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