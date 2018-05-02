Причиною смерті 61-річного журналіста зі Львова став інсульт.

2 травня помер відомий львівський журналіст, один із засновників самвидавчої газети "Поступ", а пізніше перший головний редактор щоденного "Поступу" Андрій Квятковський.

Про це 2 травня повідомило онлайн-видання Zbruč, де Андрій Квятковський працював редактором з дня його заснування, передає Zaxid.net.

Як зазначається, причиною смерті 61-річного журналіста став інсульт.

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Андрій Квятковський народився у Львові 23 лютого 1957 року, закінчив Львівський поліграфічний інститут (тепер Українська академія друкарства). Один із засновників «Товариства Лева», ініціатор і організатор перших акцій з відновлення занедбаних могил Личаківського кладовища, написав про нього книжку. З 1989 року був активним учасником громадської екологічно-культурологічної ініціативи зі збереження екології Дністра. Один із засновників Унівської групи, створеної у 2007 році ініціативи зі створення довготермінової стратегії для Львова.

Працював у самвидавчому «Поступі», пізніше одним із редакторів «Post-Поступу», у 1997 очолив щоденну газету «Поступ». Багато часу працював редактором на киїських телеканалах СТБ, 1+1, 5 канал та ICTV. З 2013 року працював редактором онлайн-видання Zbruč.eu.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня ввечері помер відомий український журналіст та телеведучий Олесь Терещенко.