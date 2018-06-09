Лобода вперше після пологів вийшла на сцену: у мережі з'явилися кадри з виступу на черговій премії в Росії (відео)

Співачка Лобода отримала золоту тарілку в номінації «Краща виконавиця» на премії МузТВ, яка пройшла в Росії.

Світлана Лобода представила свою нову пісню під назвою Superstar на першому після пологів виступі.

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Артистка зробила це в ході 16-ої Щорічної національної Премії в області популярної музики «Премія МУЗ-ТВ 2018. Трансформація», яка проходить у Росії. Співачка отримала золоту тарілку в номінації «Краща виконавиця».

Нагадаємо, буквально кілька днів тому Світлана Лобода заінтригувала прихильників анонсом нової пісні Superstar і знятим кліпом. Прем'єра композиції і відеоролика відбулася 8 червня. А фрагмент нового кліпу, яким Світлана Лобода поділилася з шанувальниками пару днів тому, вже викликав безліч суперечок в Мережі.

Нагадаємо, кілька днів тому Світлана Лобода вдруге стала мамою. Вона народила дочку. Відомо, що пологи Світлани Лободи пройшли в одній з кращих клінік США.