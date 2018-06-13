51-річна Ольга Сумська через 20 років знову втілила образ Роксолани (фото)

Український телесеріал "Роксолана" вийшов на екрани в 1996-му році. Головну роль у ньому зіграла Ольга Сумська.

Українська актриса Ольга Сумська взяла участь у концерті під назвою "Музика, на яку надихнула Роксолана". Актриса з'явилася на концерті в образі Роксолани.

Читайте такожНастя Камєнських підкорила Instagram фото без макіяжу

Фотографією Ольга поділилася в Instagram.

Передплатники актриси відзначили, що вона все ще чудово виглядає в цьому образі і порадили знятися в продовженні легендарного телесеріалу.

Нагадаємо, український телесеріал "Роксолана" вийшов на екрани в 1996-му році. Головну роль у ньому зіграла Ольга Сумська. Турецький серіал "Величне століття. Роксолана" демонструвався в Україні на телеканалі "1+1".

Публікація від Ольга Сумська (@olgasumska) 11 Чер 2018 в 12:52 PDT

Як повідомляв УНІАН, раніше народна артистка України Ольга Сумська, якій вже виповнився 51 рік, показала як вона виглядає без макіяжу.