Російського телеведучого затримали в "Борисполі": пропагандист заявив, що приїхав "з розумними ідеями"

В СБУ заявили, що російський пропагандист Євген Примаков становить загрозу національній безпеці, у зв'язку з чим йому на п'ять років заборонять в'їзд в Україну.

В аеропорту "Бориспіль" затримали російського телеведучого і довірену особу Путіна на президентських виборах Євгена Примакова.

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Як повідомляють в Телеграм-каналі його колеги російської журналістки Катерини Винокурової, його планують депортувати.

"Мені пишуть, у Києві затримали і будуть депортувати телеведучого Євгена Примакова. Він туди їхав на захід ОБСЄ, але на кордоні його визнали загрозою нацбезпеці України. Головне, щоб випустили, звичайно", - пише вона.

У посольстві РФ в Україні уточнили, що Примаков прибув до Києва для висвітлення візиту уповноваженого з прав людини Російської Федерації Тетяни Москальковой. Примакова не пропустили в аеропорту "Бориспіль", - пише ТАСС.

У той же час сам Примаков розповів РБК, що в аеропорту на прикордонному контролі його зупинили співробітники СБУ провели в кімнату очікування. Там вони заявили, що Примаков становить загрозу національній безпеці України, у зв'язку з чим йому на п'ять років заборонять в'їзд в Україну. У Примакова забрали паспорт, пообіцявши повернути тільки в літаку. Зараз він знаходиться в транзитній зоні, очікуючи зворотний вечірній виліт.

"Все було коректно, ввічливо, мене викликали в кімнату для співбесіди, подивилися документи й роздрукували інформацію щодо конференції ОБСЄ. Співробітники СБУ подумали, зателефонували і сказали, що у відповідності з законом мені закритий в'їзд на 5 років в Україну як людині, яка несе загрозу її безпеці. Прикро, що я їхав сюди з розумними ідеями з вибудовування довіри в ситуації, коли у Росії і України немає взаємної довіри один до одного", - заявив пропагандист.

"На захід Примаков був офіційно запрошений ОБСЄ. За його словами, він виконував місію СЖР і Громадської палати з переговорів щодо гарантій забезпечення безпеки журналістів, які висвітлюють події в Україні та в Росії. Зокрема, він хотів запропонувати не розглядати журналістів з обох сторони як комбатантів (учасників бойових дій) і підняти питання звільнення головреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського", - пише російське видання.

Євген Примаков працює на російському телебаченні з 2002 року. 20 березня 2017 року за президентською квотою затверджений членом Громадської палати Російської Федерації на 2017-2020 роки. У травні того ж року став радником голови Державної думи VII скликання В'ячеслава Володіна з міжнародних питань та гуманітарних проектів. Очолює організацію "Російська гуманітарна місія".

У 2018 році був довіреною особою кандидата в президенти Росії Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, підозрюваний у держзраді керівник РИА "Новости Украина" Вишинський заявив про відмову від українського громадянства і звернувся до Путіна.