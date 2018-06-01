Керівник РІА "Новости Украина" Вишинський заявив про відмову від українського громадянства і звернувся до Путіна

Вишинський заявив, що тепер вважатиме себе громадянином РФ.

Головний редактор РІА "Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства.

Про це з Апеляційного суду в Херсоні повідомляє "Громадське".

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Вишинський також звернувся до президента РФ Володимир Путіна щодо захисту.

«Я звертаюся до президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення», — заявив Вишинський.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Украина» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Украина» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський зі ще кількома журналістами розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський продукував матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. евро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці. Йому пред'явлено звинувачення у державній зраді.