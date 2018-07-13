Вєрка Сердючка прокоментувала чутки про відхід зі сцени

10:58, 13 липня 2018
Суспільство
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Вєрка Сердючка не йде зі сцени / фото instagram.com/v_serduchka

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Відповідна інформація з’явилася на офіційній сторінці зірки у Instagram. 

"Хочемо спростувати поширену інформацію про те, що концерт VERKA SERDUCHKA&Band в Одесі 13 липня 2018 стане останнім у кар'єрі. Перефразовуючи класика, скажемо, що чутки про завершення кар'єри VERKA SERDUCHKA дуже перебільшені. Артист щойно повернувся з відпустки і перебуває у чудові формі", - йдеться у пості. 

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Андрій Данилко оголосив про завершення кар’єри Вєрки Сердючки

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Теги: #співачка#Вєрка Сердючка