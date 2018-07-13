Вєрка Сердючка прокоментувала чутки про відхід зі сцени

Інформація про відхід зі сцени Вєрки Сердючки не відповідає дійсності.

Чутки про те, що українська артистка Вєрка Сердючка йде зі сцени, виявилися неправдивими.

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Відповідна інформація з’явилася на офіційній сторінці зірки у Instagram.

"Хочемо спростувати поширену інформацію про те, що концерт VERKA SERDUCHKA&Band в Одесі 13 липня 2018 стане останнім у кар'єрі. Перефразовуючи класика, скажемо, що чутки про завершення кар'єри VERKA SERDUCHKA дуже перебільшені. Артист щойно повернувся з відпустки і перебуває у чудові формі", - йдеться у пості.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Андрій Данилко оголосив про завершення кар’єри Вєрки Сердючки.