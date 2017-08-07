Вєрка Сердючка виступила на вечірці російського мільйонера, під пісні запалювали модельєри Дольче і Габбана
Приємним сюрпризом для всіх присутніх на вечорі став концерт Вєрки Сердючки, яка потішила публіку запальними хітами.
Вєрка Сердючка виступила на вечірці російського мільйонера Вадима Амінова в італійському Портофіно. Серед гостей були Яна Рудковська, а також відомі модельєри Доменіко Дольче і Стефано Габбана, передає Starhit.
Стефано Габбана оприлюднив відеофрагменти виступу української зірки в своєму Instagram.
Самі італійські дизайнери залишилися в захваті від виступу Сердючки. Вони із задоволенням танцювали і знімали те, що відбувається, на мобільний телефон.
Раніше Данилко (псевдонім Вєрка Сердючка, - УНІАН.) прокоментував виступи українських артистів у Росії.
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"Ви розумієте, коли проводять таку аналогію: "Ось уявляєте, якби Клавдія Шульженко поїхала виступати в окупований німцями Мінськ..." Не плутайте одне з іншим... не плутайте х** з пальцем", - заявив співак.
"На мій погляд, це абсолютно незвичайна ситуація. І, звичайно, я приїжджав... рідко там буваю, на жаль... я беру участь у заходах, де і росіяни, і євреї, абсолютно різні люди, які дійсно переймаються", - додав Данилко.
Він наголосив, що це дуже складна ситуація, і він не знає, як на все це реагувати.