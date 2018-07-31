Лобода розповіла про пережитий через власну доньку жах

За словами Світлани Лободи, дітям артистів дуже не щастить, так як вони постійно позбавлені уваги батьків.

Двомісячна донька української співачки Світлани Лободи, яка виступає й отримує нагороди в Росії, перестала впізнавати свою маму.

Про це розповіла сама артистка, спілкуючись із прихильниками в Instagram, пише "СтарХит".

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"Я вчора приїхала додому, а вона побачила мене і почала плакати, бо мами не було тиждень вдома, і вона мене не впізнала. Я була нажахана. Мені знадобилося 15 хвилин часу, щоб дати їй зрозуміти, що "це я, твоя ненька, просто у мене багато роботи", - розповіла Лобода.

За словами співачки, дітям артистів дуже не щастить, так як вони постійно позбавлені уваги батьків. Лобода також розкрила ніжне прізвисько маленької доньки - вдома її звуть Тілею.

Раніше УНІАН повідомляв, що популярна українська співачка Світлана Лобода розповіла про батька своєї другої дочки. За її словами, це артист, якого знає весь світ. За повідомленнями деяких ЗМІ, батьком дитини є соліст рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн.

24 травня Світлана Лобода офіційно підтвердила, що стала мамою вдруге. Дівчинка з'явилася на світ 24 травня в Лос-Анджелесі в госпіталі Сідарс Синай. Вага дівчинки 3 кг, зріст - 48 см. Зазначимо, що у співачки вже є 7-річна донька Єва від стосунків із танцюристом Андрієм Царем.