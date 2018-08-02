На пальмі і в променях сонця: як улюбленець мільйонів Олег Винник відсвяткував свій ювілей (фото, відео)

Співаку, який вже багато років ніяк не готується до цього свята, сюрпризи завжди влаштовують рідні та друзі.

У вівторок, 31 липня, популярний український співак Олег Винник відзначив день народження. Музикантові виповнилося 45 років.

Співаку, який вже багато років ніяк не готується до цього свята, сюрпризи завжди влаштовують рідні і друзі. Він розповів у своєму Instagram, що цей рік не став винятком.

Щоб відсвяткувати 45-річчя артиста, близькі подарували Олегу Віннику поїздку в сонячну Домінікану.

«На день народження мені подарували... пальму!», – пожартував музикант під фото, на якому він виліз на тропічне дерево.

Також Олег Винник порадував шанувальників знімками свого відпочинку в басейні і на тлі чистого бірюзового моря.