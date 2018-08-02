На пальмі і в променях сонця: як улюбленець мільйонів Олег Винник відсвяткував свій ювілей (фото, відео)
16:19, 02 серпня 2018Суспільство
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Співаку, який вже багато років ніяк не готується до цього свята, сюрпризи завжди влаштовують рідні та друзі.
Олегу Віннику - 45 / соцмережі
У вівторок, 31 липня, популярний український співак Олег Винник відзначив день народження. Музикантові виповнилося 45 років.
Співаку, який вже багато років ніяк не готується до цього свята, сюрпризи завжди влаштовують рідні і друзі. Він розповів у своєму Instagram, що цей рік не став винятком.
Щоб відсвяткувати 45-річчя артиста, близькі подарували Олегу Віннику поїздку в сонячну Домінікану.
«На день народження мені подарували... пальму!», – пожартував музикант під фото, на якому він виліз на тропічне дерево.
Також Олег Винник порадував шанувальників знімками свого відпочинку в басейні і на тлі чистого бірюзового моря.
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