На пальмі і в променях сонця: як улюбленець мільйонів Олег Винник відсвяткував свій ювілей (фото, відео)

16:19, 02 серпня 2018
Суспільство
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Олегу Віннику - 45 / соцмережі

Співаку, який вже багато років ніяк не готується до цього свята, сюрпризи завжди влаштовують рідні і друзі. Він розповів у своєму Instagram, що цей рік не став винятком.

Щоб відсвяткувати 45-річчя артиста, близькі подарували Олегу Віннику поїздку в сонячну Домінікану.

«На день народження мені подарували... пальму!», – пожартував музикант під фото, на якому він виліз на тропічне дерево.

Також Олег Винник порадував шанувальників знімками свого відпочинку в басейні і на тлі чистого бірюзового моря.

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Теги: #Олег Винник