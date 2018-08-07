З'явилися нові дані про стан тяжкохворого Кобзона
Російського і радянського співака Йосипа Кобзона виписали з лікарні.
"Стан досі викликає побоювання лікарів, але допомога надаватиметься на дому", - повідомив Telegram-канал 112.
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Раніше повідомлялося про госпіталізацію Кобзона. Зазначалося, що співак перебуває в стабільно тяжкому стані. Також росЗМІ повідомляли, що Кобзон впав у кому, а його стан різко погіршився.
Впродовж 13 років він бореться з онкологічним захворюванням. У 2004-му артисту зробили першу операцію, в 2009-му – другу.
Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.
Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.
Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляв про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.
Ватажків бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.
Кобзону заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.