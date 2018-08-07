У київському метро планують показувати, коли приїде поїзд

Наразі у київському метро відображається час, який пройшов від від'їзду зі станції останнього поїзда.

Київська міська рада доручила КП "Київський метрополітен" встановити на станціях табло, які будуть показувати зворотній відлік часу до прибуття наступного поїзду.

Про це йдеться у проекті рішення Київської міськради від 3 серпня. Табло мають встановити до кінця 2019 року.

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Згідно з проектом, табло мають бути встановлені над тунелями з боку прибуття поїзду, за винятком випадків, де конструкції станції ускладнюватимуть зчитування інформації.

Дане рішення з'явилося внаслідок розгляду петиції, що була розміщена на сайті міськради ще у листопаді 2015 року та отримала підтримку киян.

Зазначимо, що практика відображення часу до прибуття поїзда на станцію загальноприйнята у всіх країнах, де є метрополітен. Наразі у київському метро відображається час, який пройшов від від'їзду зі станції останнього поїзда.

Як повідомляв УНІАН, КМДА затвердила побудову двох станцій метро на Виноградар протягом трьох років.