Яблучний Спас 2018: коли святкують, традиції і прикмети

19 серпня відзначають другий Спас, або Яблучний. У цей день віряни приносять до церкви освятити яблука, груші, сливи та виноград.

Християни східного обряду святкують Другий, або Яблучний Спас 19 серпня. На освячення цього дня віряни приносять до церкви у кошику яблука, груші та інші фрукти. Це одне з 12 найбільших церковних свят.

Коли святкують Яблучний Спас:

У цього свята дата незмінна і щороку його відзначають 19 серпня.

Яблучний Спас традиції:

Свято Преображення Господнього, або більш відоме в народі як Другий Спас або Яблучний Спас у східних слов'ян відоме з давньоруських часів і зазвичай в цей день поминають померлих. Традиційною стравою в цей день є печені яблука, а ще готують пироги й штруделі з яблучною начинкою.

Принесеними з церкви освяченими яблуками частували всю родину.

Також подекуди збереглася традиція серед жінок, у яких померли діти, не їсти яблук аж до Яблучного Спаса.

Що святять на Яблучний Спас:

- яблука;

- груші;

- сливи;

- виноград;

- персики;

- об­жинкові вінки, або колоски жита чи пше­ниці.

Що не можна робити на Яблучний Спас:

У цей день не можна нічого робити по дому, окрім приготування їжі. Прибирання, шиття, прання та інше залишіть на інший день. Також вважається, що в цей день не можна вбивати комах.

Прикмети на Яблучний Спас:

Яблучний Спас означає настання осені і перетворення природи. Вважається, що ночі після Спаса стають холоднішими. У центральній Україні з цього дня ночі можуть буди відчутно холодними, тому й кажуть: «Прийшов Спас, готуй рукавички про за­пас!».

Також вважається, що якщо в цей деь погода буде сухою і теплою, то такою буде і осінь, і навпаки, якщо йтиме дощ - то буде багатою на опади.