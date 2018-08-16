Яблучний Спас 2018: коли святкують, традиції і прикмети
Християни східного обряду святкують Другий, або Яблучний Спас 19 серпня. На освячення цього дня віряни приносять до церкви у кошику яблука, груші та інші фрукти. Це одне з 12 найбільших церковних свят.
Коли святкують Яблучний Спас:
У цього свята дата незмінна і щороку його відзначають 19 серпня.
Яблучний Спас традиції:
Свято Преображення Господнього, або більш відоме в народі як Другий Спас або Яблучний Спас у східних слов'ян відоме з давньоруських часів і зазвичай в цей день поминають померлих. Традиційною стравою в цей день є печені яблука, а ще готують пироги й штруделі з яблучною начинкою.
Принесеними з церкви освяченими яблуками частували всю родину.
Також подекуди збереглася традиція серед жінок, у яких померли діти, не їсти яблук аж до Яблучного Спаса.
Що святять на Яблучний Спас:
- яблука;
- груші;
- сливи;
- виноград;
- персики;
- обжинкові вінки, або колоски жита чи пшениці.
Що не можна робити на Яблучний Спас:
У цей день не можна нічого робити по дому, окрім приготування їжі. Прибирання, шиття, прання та інше залишіть на інший день. Також вважається, що в цей день не можна вбивати комах.
Прикмети на Яблучний Спас:
Яблучний Спас означає настання осені і перетворення природи. Вважається, що ночі після Спаса стають холоднішими. У центральній Україні з цього дня ночі можуть буди відчутно холодними, тому й кажуть: «Прийшов Спас, готуй рукавички про запас!».
Також вважається, що якщо в цей деь погода буде сухою і теплою, то такою буде і осінь, і навпаки, якщо йтиме дощ - то буде багатою на опади.