"Висота, яка заводить": Даша Астаф'єва засунула руку в спідню білизну для реклами нових туфель (фото)

19:09, 17 серпня 2018
Суспільство
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Даша Астаф'єва приміряла ретро-образ / Instagram

На них Даша Астаф'єва відображена в новому образі: каре, густа чілка, чорний костюм і розкішне декольте.

В stories свого Instagram артистка виклала фото, на якому її рука зображена у спідній білизні.

Таким ось чином, Даша вирішила прорекламувати нові туфлі.

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Теги: #Даша Астаф'єва