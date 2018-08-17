"Висота, яка заводить": Даша Астаф'єва засунула руку в спідню білизну для реклами нових туфель (фото)

В stories свого Instagram артистка виклала фото, на якому її рука зображена у спідній білизні.

Українська зірка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників у соцмережі новими гарячими знімками. На них Даша Астаф'єва відображена в новому образі: каре, густа чілка, чорний костюм і розкішне декольте. В stories свого Instagram артистка виклала фото, на якому її рука зображена у спідній білизні. Таким ось чином, Даша вирішила прорекламувати нові туфлі.

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