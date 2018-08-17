"Висота, яка заводить": Даша Астаф'єва засунула руку в спідню білизну для реклами нових туфель (фото)
19:09, 17 серпня 2018Суспільство
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В stories свого Instagram артистка виклала фото, на якому її рука зображена у спідній білизні.
Даша Астаф'єва приміряла ретро-образ / Instagram
Українська зірка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників у соцмережі новими гарячими знімками.
На них Даша Астаф'єва відображена в новому образі: каре, густа чілка, чорний костюм і розкішне декольте.
В stories свого Instagram артистка виклала фото, на якому її рука зображена у спідній білизні.
Таким ось чином, Даша вирішила прорекламувати нові туфлі.
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