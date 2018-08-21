"Я народився та виріс там": Валерій Меладзе попросив громадянства Грузії і пояснив своє рішення

Минулого тижня в Грузії вступили в силу поправки до закону «Про громадянство», в рамках яких уродженцям країни надається можливість відновити грузинське громадянство, втрачене в результаті отримання громадянства іншої держави.

Співак Валерій Меладзе, що має російський паспорт, звернувся до міністерства юстиції Грузії з проханням отримати громадянство.

Про це співак розповів радіостанції «Говорить Москва».

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«У пресі з'явилася інформація з приводу подачі мною заяви на отримання громадянства Грузії. Я не приховую цього факту. Однак це не означає, що я відмовляюся від російського громадянства. Мої дії не суперечать законодавству Росії і Грузії. Що стосується етичної сторони цього питання, я впевнений, що нікому не завдаю моральної шкоди.

Я народився і виріс у Грузії в той час, коли між Росією і Грузією не існувало кордонів. Історично і ментально наші народи були і залишаються й донині близькими по-братськи.

Виникнення кордонів поставило нас перед вибором. Я вжив заходів, щоб стерти цю межу для себе», – пояснив свої мотиви Меладзе.

Минулого тижня в Грузії вступили в силу поправки до закону «Про громадянство», в рамках яких уродженцям країни надається можливість відновити грузинське громадянство, втрачене в результаті отримання громадянства іншої держави.

Для відновлення громадянства уродженцям республіки необхідно до 31-го грудня 2020-го року подати заяву в чинне при Мін'юсті країни Агентство розвитку державних сервісів.