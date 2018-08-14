Екс-посол Грузії в Україні назвав наступних можливих жертв Путіна

Дипломат підкреслив, що ще в 2008 році на міжнародних форумах звучала гіпотеза, що наступною може бути Україна.

Колишній Надзвичайний і Повноважний посол Грузії в Україні Григол Катамадзе вважає, що війна Росії проти Грузії почалася не в 2008 році, а в 1991 році і всі 27 років після відновлення державної незалежності Грузія живе в умовах конфлікту.

Під час чату в «Главреді» дипломат підкреслив, що ще в 2008 році на міжнародних форумах звучала гіпотеза, що наступною може бути Україна.

«У серпні 2008-го ми говорили, що наступною може бути Україна. І знову нас не чули. Останні кілька років з моменту початку трагічних подій на сході України, ми говоримо, що наступні - країни Балтії та Польща.

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І оскільки агресія підійшла близько до кордонів Євросоюзу, європейці більше задумалися над цими загрозами, ввели санкції проти Росії. Це правильно, але санкції повинні бути ще жорсткішими. Тому що з нинішніми санкціями агресивні дії РФ не зупинити. І тоді будуть наступні цілі...», - заявив він.

За словами Катамадзе, до приходу до влади команди Януковича Україна була на підйомі, проте серйозної шкоди завдала Росія, яка почала активно втручатися у внутрішні справи сусідньої держави.

«Чому я зараз про це кажу в контексті даного питання? Білорусам і казахам було б помилково думати, що щось подібне не може статися з їх країнами, і що якимись діями вони можуть відстрочити цей процес. Зараз усі повинні бути єдині як ніколи, щоб зупинити агресивні дії Росії. Інакше почнуть розвиватися найрізноманітніші сценарії», - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська й озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008 року загинули понад 400 осіб, понад 2 тисяч поранені.

Україна закликала Росію вивести війська з окупованих грузинських територій.