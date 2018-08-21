"Червоні труси": в Одесі вибухнув скандал через виступ епатажної групи в музеї (фото, відео)

Всі музиканти були одягнені в яскраво-червоні труси і піджаки. У деяких на головах красувалися головні убори.

В Одесі спалахнув скандал через виступ епатажного українського гурту "Хаммерман Знищує Віруси" в Одеському художньому музеї.

Про виступ повідомляє сайт "Зачем". Відео опубліковано на сторінці "Думська TV".

Шоу українського гурту "Хаммерман Знищує Віруси" відбулося в Одеському художньому музеї у понеділок, 20 серпня. Всі музиканти були одягнені в яскраво-червоні труси і піджаки. У деяких на головах красувалися головні убори.

Крім того, гурт виконав матюкливі пісні практично без музичного супроводу.

Під відео, яке опублікували в мережі, користувачі написали безліч гнівних коментарів, в яких повідомили свої враження від цього шоу, а також звинуватили директора Одеського художнього музею у знищенні культури.