"Червоні труси": в Одесі вибухнув скандал через виступ епатажної групи в музеї (фото, відео)
18:35, 21 серпня 2018Суспільство
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Всі музиканти були одягнені в яскраво-червоні труси і піджаки. У деяких на головах красувалися головні убори.
Виступ групи "Хаммерман Знищує Віруси" в Одеському художньому музеї / Маяк
В Одесі спалахнув скандал через виступ епатажного українського гурту "Хаммерман Знищує Віруси" в Одеському художньому музеї.
Про виступ повідомляє сайт "Зачем". Відео опубліковано на сторінці "Думська TV".
Шоу українського гурту "Хаммерман Знищує Віруси" відбулося в Одеському художньому музеї у понеділок, 20 серпня. Всі музиканти були одягнені в яскраво-червоні труси і піджаки. У деяких на головах красувалися головні убори.
Крім того, гурт виконав матюкливі пісні практично без музичного супроводу.
Під відео, яке опублікували в мережі, користувачі написали безліч гнівних коментарів, в яких повідомили свої враження від цього шоу, а також звинуватили директора Одеського художнього музею у знищенні культури.
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