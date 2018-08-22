Співачка, яка втекла до РФ, пояснила свій розмір бюста українським походженням (фото)

18:33, 22 серпня 2018
Суспільство
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Гросу знайшла зв'язок між розміром свого бюста і українським походженням / Instagram

"Справа в тому, що в мене українське коріння, і якщо ви подивитеся на мою маму, а у неї шостий розмір грудей, вам все стане ясно. Іноді хочеться навпаки не збільшити, а зменшити обсяги!" – сказала вона.

Аліна Гросу народилася 8 червня 1995 року в Чернівцях. Зараз вона живе в Москві.

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Теги: #Гросу в Росії