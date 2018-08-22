Співачка, яка втекла до РФ, пояснила свій розмір бюста українським походженням (фото)

Українська співачка Аліна Гросу, яка будує кар'єру в РФ, заявила, що не вдавалася до пластичних операцій зі збільшення грудей.

Аліна Гросу, яка будує кар'єру в РФ, заявила в інтерв'ю Super, що готова пройти детектор брехні, щоб довести, що у неї свої груди.

"Справа в тому, що в мене українське коріння, і якщо ви подивитеся на мою маму, а у неї шостий розмір грудей, вам все стане ясно. Іноді хочеться навпаки не збільшити, а зменшити обсяги!" – сказала вона.

Аліна Гросу народилася 8 червня 1995 року в Чернівцях. Зараз вона живе в Москві.