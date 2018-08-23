"Це прекрасний стан": зірка "Орла і решки" прокоментувала чутки про свою вагітність

"Навіщо про це багато базікати поки це все ще не відбулося. Це прекрасний стан, мені все це подобається", - заявила Тодоренко.

Українська співачка та телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і решка", Регіна Тодоренко прокоментувала чутки про свій цікавий стан.

В інтерв'ю Glamour дівчина розповіла, що дійсно набрала вагу останнім часом і розуміє бажання оточуючих обговорити її округлі форми.

"Так, друзі, все так, як ви пишете. Я дійсно дуже добре поїла і поправилася на цілих 10 кілограмів", - заявила ведуча.

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Прямої відповіді на запитання про свою вагітність Регіна так і не дала, проте розповіла, що кайфує від свого нинішнього стану.

"Насправді я знаю, що всі хочуть поговорити про мої форми. Але я вважаю, що ця тема така сакральна, така таємнича, навіщо про це багато базікати поки це все ще не відбулося. Це прекрасний стан, мені все це подобається. Я кайфую зараз", - заінтригувала Тодоренко.

Як повідомляв УНІАН, українська телеведуча, зірка проекту "Орел і Решка" Регіна Тодоренко виходить заміж за російського співака, екс-учасника групи "SMASH!" Влада Топалова.