Виходить заміж за російського співака: зірка "Орла і Решки" похвалилася обручкою (фото)
16:25, 25 липня 2018Суспільство
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Шанувальники пари почали їх вітати із заручинами.
Тодоренко показала обручку / фото instagram.com/reginatodorenko
Популярна телеведуча, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Регіна Тодоренко повідомила фанам радісну звістку.
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Її бойфренд, російський співак Влад Топалов освідчився їй. Про це телеведуча розповіла на сторінці в Instagram.
Закохана Тодоренко опублікувала низку світлин, де вона цілує Влада й демонструє обручку. "Згодна", - прокоментувала вона фото.
Раніше Тодоренко натякнула, що у неї таки є стосунки з російським співаком Топаловим. Так, Регіна та Влад відвідали вечірку Glamour, на якій журналісти помітили округлий живіт артистки. Сама зірка поки не коментує свій стан.
фото instagram.com/reginatodorenko
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