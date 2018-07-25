Виходить заміж за російського співака: зірка "Орла і Решки" похвалилася обручкою (фото)

16:25, 25 липня 2018
Суспільство
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Тодоренко показала обручку / фото instagram.com/reginatodorenko

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Її бойфренд, російський співак Влад Топалов освідчився їй. Про це телеведуча розповіла на сторінці в Instagram. 

Закохана Тодоренко опублікувала низку світлин, де вона цілує Влада й демонструє обручку. "Згодна", - прокоментувала вона фото.

Раніше Тодоренко натякнула, що у неї таки є стосунки з російським співаком Топаловим. Так, Регіна та Влад відвідали вечірку Glamour, на якій журналісти помітили округлий живіт артистки. Сама зірка поки не коментує свій стан.

фото instagram.com/reginatodorenko

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Теги: #співак#ведуча