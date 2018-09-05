Стінг та Шеггі дадуть спільний концерт у Києві

Крім спільних пісень Стінг і Шеггі виконають і власні хіти.

Британська легенда року Стінг виступить у Києві в рамках спільного туру з Шеггі.

Читайте такожУкраїнська співачка привітає росіян з днем народження Москви

Про це повідомляє прес-служба організаторів.

На цей раз Стінг представить спільний альбом з реггі-виконавцем Шеггі «44/876». Крім загальних пісень Стінг і Шеггі виконають і власні хіти.

Концерт відбудеться 14 листопада в Палаці Спорту.

Продаж квитків стартує 7 вересня о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, у перший місяць осені киян порадують концертами такі зірки, як Enrique Iglesias, Everlast і The Maneken.