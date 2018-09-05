Стінг та Шеггі дадуть спільний концерт у Києві
16:09, 05 вересня 2018Суспільство
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Крім спільних пісень Стінг і Шеггі виконають і власні хіти.
Концерт відбудеться 14 листопада в Палаці Спорту
Британська легенда року Стінг виступить у Києві в рамках спільного туру з Шеггі.
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Про це повідомляє прес-служба організаторів.
На цей раз Стінг представить спільний альбом з реггі-виконавцем Шеггі «44/876». Крім загальних пісень Стінг і Шеггі виконають і власні хіти.
Концерт відбудеться 14 листопада в Палаці Спорту.
Продаж квитків стартує 7 вересня о 10.00.
Як повідомляв УНІАН, у перший місяць осені киян порадують концертами такі зірки, як Enrique Iglesias, Everlast і The Maneken.
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