Від Іглесіаса до Луни: ТОП-5 концертів вересня у Києві

У перший місяць осені киян порадують такі зірки, як Enrique Iglesias, Everlast і The Maneken.

У Києві стартував осінній музичний сезон, який обіцяє бути дуже багатим на запальні музичні події. Так, вже у вересні на нас чекає один з наймасштабніших івентів осені - концерт короля латиноамериканської поп-музики Енріке Іглесіаса.

Однак дивувати українську публіку у вересні буде не тільки він. УНІАН підготував добірку концертів, які обов'язково треба відвідати у Києві в перший місяць осені.

Один в каное

7 и 8 вересня

Музична група зі Львова відома публіці небанальними текстами, глибоким звучанням і вишуканим підходом до сучасної музики. Зараз група готує до виходу новий альбом, пісні з которога прозвучать на концерті в Києві вже 7 і 8 вересня.

EVERLAST

9 вересня

Учасник легендарних House Of Pain і La Coka Nostra, володар Grammy за рок-композицію з Santana Put Your Lights On, автор золотих і платинових альбомів, музикант, який співпрацював з артистами в діапазоні від Madonna до Limp Bizkit — Everlast знову виступить у Києві. Концерт відбудеться 9 вересня у Зеленому Театрі. У Києві музикант відзначить 20-й день народження платинової пластинки Whitey Ford Sings the Blues і порадує всіх прихильників новими композиціями.

Луна

15 вересня

28-річна українська співачка Луна (Христина Бардаш) полюбилася слухачам за свою "розумну" поп-музику і "космічні" мелодії як в Україні так і за її предалами. Критики хвалять її за поєднання електронних аранжувань з меланхолійним настроєм, а прості слухачі цінують в її музиці відсилання до поп-культурі 90-х років. Не так давно співачка з аншлагом виступила на фестивалі Atlas Weekend в Києві, а 15 вересня дасть в столиці сольний концерт.

The Maneken

29 вересня

Гурту The Maneken виповнюється 10 років. На честь ювілею музиканти представлять програму, яка складається з найкращих треків. Послухати "золотий" трек-лист гурту можна буде 29 вересня.

Enrique Iglesias

30 вересня

Вперше Енріке виступив в Україні в 2007 році, а чекати його наступного виступу довелося цілих 11 років.

І ось король латиноамериканської поп-музики повертається. Іглесас представить шоу, яке за масштабом збирається перевершити концерт американської поп-рокерів Imagine, що є досить амбітною заявкою. А послухати виконавця хітів Bailando, Ring my Bells і Subeme La Radio можна буде 30 вересня на НСК "Олімпійському".

