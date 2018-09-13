Настю Каменських і Потапа застукали за ніжними обіймами (відео)

Потап ніжно та доволі близько обіймав Настю.

Незмінна ведуча "Світського життя" Катерина Осадча, яка 12 вересня відсвяткувала день народження, влаштувала гучну вечірку з нагоди свого 35-річчя.

Ведуча запросила зіркових друзів до одного з розкішних ресторанів у центрі Києва. Привітати Осадчу завітали Олег Винник, Вєрка Сердючка, яка порадувала іменинницю своїм виступом, а також Потап і Настя Каменських, передає ТСН.

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Останні, до речі, привернули до себе особливу увагу. Потап і Настя потрапили у відео однієї з гостей вечірки Осадчої. Дівчині вдалося зафільмувати момент, коли Потап ніжно та доволі близько обіймав Настю. Проте фани екс-дуету були засмучені, коли Потап побачивши камеру, відпустив Настю.

"А він одразу відійшов від Насті коли камеру на них навели", - пишуть у коментарях юзери.

Чутки про роман Потапа і Насті ширяться у пресі вже достатньо давно. Проте ніхто з артистів цю інформацію офіційно не підтвердив.