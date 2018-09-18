Вище, далі, швидше: з'явився довгоочікуваний трейлер фільму про Капітана Марвел — жінку (відео)
17:42, 18 вересня 2018Суспільство
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Це буде двадцять перша картина кінематографічного всесвіту Marvel і перша сольна стрічка супергероя-жінки.
Картина розповість про те, як Керол Денверс стала супергероїнею — Капітаном Марвел / скріншот
Студія Marvel опублікувала перший офіційні трейлер фільму «Капітан Марвел» із Брі Ларсон у головній ролі.
Сюжет фільму розгортається в 1990-і, картина розповість про те, як Керол Денверс стала супергероїнею — Капітаном Марвел. Це буде двадцять перша картина кінематографічного всесвіту Marvel і перша сольна стрічка супергероя-жінки.
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Також це буде перший фільм Marvel, співрежисером якого буде жінка: режисерське крісло ділять Анна Боден і Райан Флек.
Зйомки фільму зараз завершені, прем'єра «Капітана Марвел» запланована на 8 березня 2019 року. Також у фільмі знялися Джемма Чан, Семюель Л. Джексон, Джуд Лоу, Аннетт Бенінг і ін.
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