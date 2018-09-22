Каменських спіймали на плагіаті (відео)

Нова пісня співачки "Peligroso" схожа на іспанський хіт Альваро Солера "La Cintura".

Популярну українську співачку Настю Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, спіймали на плагіаті.

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Схожість нової пісні Каменських "Peligroso" з іспанським хітом помітила користувач Youtube Evi В1.

"Пісня дуже класна, але є одне велике "АЛЕ", якщо ви слухаєте іспанську музику, ви зразу це помітили. Пісня ну дуже схожа на пісню Alvaro Soler - La Cintura. А також є відомий ремікс цієї пісні: Alvaro Soler - La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI . Ну дуже схоже і це важко не помітити", - відзначила дівчина.

Відео з Youtube Alvaro Soler

Інші користувачі відзначили схожість нового хіта Каменських і з іншими піснями.

"La Cintura", "It's a Lie", "Un, Dos, Tres", "Un Poco", "Lo Malo", "Mi Mala" в одній пісні. З "Un Poco" взагалі все злизала. Сподіваюся, ти просто купила мелодію", - написала Anna Stoessel.

Відео з YoutubeTini Stoessel Croatia

Деякі також засумнівалися і в оригінальності відеоряду.

"Мені одній здалося що лірик відео плагіат .... Katy Perry "ROAR!", - написала Іра Ярещенко.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Каменських презентувала музичне відео на іспанськомовну пісню "Peligroso", чим завела мережу.

Відео з Youtube NKofficial