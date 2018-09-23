Перелітна птаха: журналісти розказали про кохання, кримінал і життя Ані Лорак на дві ворогуючі країни (відео)

Відверте інтерв'ю екс-продюсера Лорак Юрія Фальоси та чи чекають Кароліну в рідних Чернівцях - про це та інше в історії про українську співачку.

Її хочуть мільйони, але доступ до шикарного українського тіла отримують одиниці. Одна на двох між Кіркоровим і Басковим. У тісній компанії з російським грузином біля тієї самої "чарки горілки на столі" і, звичайно ж, шури-мури з гарненьким і молоденьким Лазарєвим.

Бажана чоловіками різного достатку і наслідувана такими ж жінками - історія Ані Лорак в сюжеті "Українських сенсацій".

Як кажуть, на двох стільцях, якщо і всидить хтось, то це український артист. Не дочекавшись розв'язки конфлікту України і Росії, своїм кожним виступом на "братській території" наче сипле сіль на українську рану. Такі гнучкі позиції від співачки змушують її продиратися під покровом ночі для виступу перед українською публікою, щоб перед нею ж розпластатися в реверансах. А потім гучно заявити: "Ми одна сім'я". І такі таємні "спец-операції" під назвою "Виступ Кароліни" неспроста, бо кожен концерт "перелітної пташки" в рідному гнізді починається не з овацій, а з метання яєць і недвозначних гасел. Тепер Кароліна якщо і бачить рідну землю, то хіба з вікон тонованого позашляховика, а якщо і говорить про українців, то уже для журналістів інших країн.

Але сьогоднішня історія не про політику, а про кохання Кароліни, про кримінал від рідного брата, про батьків Кароліни і про останні шість років її нелегкого життя на дві ворогуючі країни.

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А також коханий Ані Лорак - Мурат і його "Роксолани": з ким заводить турецький чоловік Ані Лорак шури-мури доки вона співає у Москві. Унікальні кадри про батька Кароліни - чому він відрікся від доньки, а мати переховується від преси? Крім того перше кохання Кароліни після тривалого мовчання знову на телебаченні: які секрети розказав екс-продюсер Лорак Юрій Фальоса за те, що співачка його колись покинула. Та хто сьогодні став новим покровителем Ані Лорак у Києві. І звичайно ж кримінал - як рідний брат Кароліни встряг у корупційний скандал за відмивання армійських грошей в Україні і як він живе сьогодні.

Також дивіться ексклюзивні кадри з місць, де жила і навчалася Ані Лорак, і чи чекають там на "перелітну птаху". Як жителі рідних Чернівців сумують за Лорак та чи повернеться вона до них?

Схоже "дим" тієї "вітчизни" не тільки солодкий і приємний, але ще й прибутковий. Тому повертатися до народу народній артистці не так і легко.