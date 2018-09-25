Позбавлена титулу "Міс Україна-2018" запротестувала (відео)

23-річна переможниця не згодна з рішенням організаторів конкурсу щодо її дискваліфікації.

Переможниця "Міс Україна-2018" 23-річна киянка Вероніка Дідусенко, яку за рішенням оргкомітету конкурсу дискваліфікували через невідповідність вимогам, взялася боротися за права красунь з дітьми.

Організаторам конкурсу дівчина заявила, що вимоги до учасниць конкурсів краси - бути незаміжньою і без дітей - це дискримінація прав таких, як вона, йдеться у сюжеті ТСН. Особливе.

Отже, добровільно відмовлятися від титулу Дідусенко не збирається і на світовий конкурс у Китаї попри все планує поїхати. Проте публічно про це поки що говорити відмовляється.

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Своєю чергою, юристи конкурсу під час оголошення офіційної заяви наголосили, що їхати до Китаю на конкурс "Міс світу" Дідусенко в жодному разі не може. Існують правила, яких Україна має дотримуватися і під загрозою може опинитися подальша участь України в цьому конкурсі.

Варто також зазначити, що захищати Вероніку на сторінках соцмереж взявся її новий бойфренд - засновник і керуючий партнер компанії CFC Consulting Генадій Курочка. Він так само упевнений, що дитина не має заважати красуням отримати омріяну корону.

Зауважимо, що грошовий приз, який так і не встигли перерахувати переможниці, після того як Дідусенко не пішла на поступки, залишається в оргкомітеті. Так само, як і корона.

Як повідомляв УНІАН, оголошена раніше переможниця конкурсу "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко дискваліфікована за порушення правил конкурсу, а саме через надану недостовірну інформацію про сімейний стан і наявність дітей.

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Довідка. Національний конкурс краси «Міс Україна» проводиться з 1991 року. Перемогу на конкурсі «Міс Україна-2018» 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Киянку обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.

Переможниця конкурсу «Міс Україна-2018» повинна представляти нашу країну на міжнародному конкурсі Miss World ( «Міс світу»), який пройде на китайському острові Хайнань 8 грудня.