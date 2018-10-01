У центрі Києва закрили кінотеатри "Україна" та "Кінопанорама" (відео)

Закривалися по-різному. На останній сеанс в "Кінопанораму" зібралося до тисячі глядачів.

Напередодні в Києві попрощалися відразу з двома легендарними кінотеатрами - "Кінопанорама" та "Україна".

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Закривалися по-різному. На останній сеанс в "Кінопанораму" зібралося до тисячі глядачів.

Замість традиційного кіно показали хроніку останніх років з життя закладу. Кінотеатр "Україна" гостей на закриття не запрошував, хоча ще недавно заклад вважався чи не найкращим в Україні.