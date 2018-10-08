"Танці з зірками": проект залишив відомий боксер

Після оголошення глядацького голосування проект залишив український боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.

На телеканалі "1+1" 7 жовтня відбувся шостий прямий ефір шоу "Танці з зірками", де свої номери демонстрували вісім зіркових пар.

За підсумками голосування в зоні ризику опинилися Мішель Андраде і Женя Кот, Руслан Сенічкін та Яна Цибульська, Денис Берінчик та Катерина Белявська.

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Після оголошення глядацького голосування проект покинув український боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.

"Спасибі за підтримку, тому що тут я знайшов багато друзів. І окреме спасибі Катерині Белявській. Я щасливий!" – подякував спортсмен.

Останній танець пари був експериментальним, оскільки пристрасний пасодобль вони показали крізь призму української історії про козацтво. Берінчик напередодні виступу зізнався, що танці для нього виявилися своєрідною терапією, яка допомогла подолати емоційність.

Як повідомляв УНІАН, минулого ефіру проект "Танці з зірками" залишила телеведуча і фітнес-тренер Аніта Луценко.