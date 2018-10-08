У Галкіна запитали про розлучення з Пугачовою

Поки чутки про те, що Пугачова розлучається з Галкіним, не підтвердилися.

Шанувальників схвилювали чутки про розлучення відомої російської співачки Алли Пугачової з Максимом Галкіним.

Під новим фото чоловіка Примадонни в Instagram фани почали відкрито запитувати, чи правда те, що зіркова пара розлучається.

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Багатьох також цікавили нібито зв'язки Галкіна з телеведучою Юлією Барановською: "Максим, що за єресь пишуть про вас з Барановською", "Чому вам скрізь приписують Барановську", "Ходять чутки, що ви з Аллою Борисівною розлучаєтеся... Це неправда?".

Раніше в росЗМІ з'явилася інформація, що Алла Пугачова і Максим Галкін розлучаються. Стверджувалося, що гуморист на публіці відкрито демонструє своє небажання бути поряд з дружиною. "Не відкидається, що і цей шлюб артистки закінчиться розлученням. А у Лізи і Гаррі з'явиться нова мама - кохана гумориста Юлія Барановська, яка, за чутками, ще й вагітна від Галкіна. Судячи з поведінки Максима, він не бажає більше жити з Пугачовою і має намір скоріше возз'єднатися з коханкою", - писало видання Vladtime.