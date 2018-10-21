У Києві попрощалися із загиблою в ДТП акторкою «Дизель Шоу» (фото)

Церемонія прощання із зіркою "Дизель шоу", яка вчора трагічно загинула в ДТП дорогою з гастролей зі Львова, пройшла в Жовтневому палаці.

У Києві попрощалися з акторкою Мариною Поплавською, яка вчора загинула в ДТП поблизу Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання із Поплавською пройшла в столичному Жовтневому палаці.

Віддати останню шану акторці прийшли її друзі, колеги, шанувальники творчості.

Завтра з Поплавською прощатимуться на її батьківщині – в Житомирі. Церемонія почнеться о 10:30 у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Відспівають акторку в Кафедральному соборі Святої Софії.

Поховання відбудеться також завтра на Корбутівському кладовищі на Центральній алеї.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула акторка, зірка гумористичного проекту "Дизель шоу" Марина Поплавська. За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Крім того, учасники шоу Яна Глущенко і Єгор Крутоголов госпіталізовані без загроз для життя. Решта акторів доставлені до Києва, їх здоров`ю нічого не загрожує.

Довідка УНІАН. Марина Поплавська народилася у 1972 році в місті Новоград-Волинський на Житомирщині. Після школи вступила до Житомирського державного університету. Після цього вона працювала вчителем мови та літератури. Грала у команді КВН «Дівчата з Житомира» та працювала на телебаченні.