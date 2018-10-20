У ДТП під Києвом загинула учасниця популярного комедійного шоу (фото, відео)

Автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фурою.

Автобус з акторами популярного українського гумористичного проекту "Дизель Шоу" зіткнувся з фурою на Житомирській трасі під Києвом.

Як повідомляє dtp.kie.ua, в результаті аварії загинула актриса Марина Поплавська. Ще четверо учасників шоу отримали важкі травми.

"6:43 біля с. Мила Києво-Святошинського району на автодорозі Київ-Чоп сталося зіткнення автобуса "Неоплан" з вантажним автомобілем "Даф". В результаті ДТП загинула актриса "Дизель Шоу" Поплавська М. Ф., постраждали четверо", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється що Поплавська сиділа на передньому сидінні, в результаті зіткнення актрисі відірвало нижню частину тіла.

За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Всього в автобусі перебували 14 пасажирів. Водія автобуса затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Дніпрі відбулося масштабне смертельне ДТП.