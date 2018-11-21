Британія буде готувати військово-морські та повітряні сили України

Держсекретар з питань оборони Британії зауважив, що систематичні українсько-британські зустрічі зараз надзвичайно важливі.

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії розширить підготовку українських військовослужбовців в рамках операції Orbital із долученням особового складу військово-морських і повітряних сил України.

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони України, під час офіційного візиту до Великої Британії, міністр оборони Степан Полторак провів зустріч з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном.

Зокрема, Вільямсон зауважив, що систематичні українсько-британські зустрічі зараз надзвичайно важливі, оскільки під час діалогу сторони дізнаються про реальну ситуацію в Україні, а також про те, яку саме допомогу Збройним силам України можуть надати партнери.

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"Перебуваючи на лінії зіткнення в Україні, я побачив, з якою мужністю українці захищають свою землю. Це заслуговує на повагу. Мій погляд щодо подальшого співробітництва такий: наші люди мають працювати якомога більше та тісніше пліч-о-пліч, - це найкращий приклад для взаєморозуміння, обміну досвідом та інтеграції України до трансатлантичної спільноти", - заявив Вільямсон.

"Тож ми плануємо розширити співпрацю в межах операції «Орбітал», долучивши до тренінгів особовий склад ВМС та ПС України. Нам належить посилити цілеспрямовану допомогу для українських Збройних сил аби поліпшити їх оперативні спроможності у видах та родах війська", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія створила посаду військово-морського аташе для сприяння підвищенню оборонного потенціалу Військово-морських сил України.

22 вересня Вільямсон заявив, що Велика Британія до кінця 2018 року посилить військову підтримку України, направивши Королівський морський флот, та наступного року збільшить присутність патрулів свого флоту в Чорному морі.