Чорна п'ятниця: як можна вигідно скупитися в інтернеті

23 листопада в Україні відбудеться Чорна п'ятниця – це день масових розпродажів. З кожним роком до акції долучається все більше магазинів.

Справжній цінопад обіцяють покупцям 23 листопада - саме цього дня в Україні відбудеться Чорна п'ятниця 2018.

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В Україні Чорна п'ятниця не настільки грандіозна подія, як в США. Так і знижки рідко бувають настільки ж відчутними. Тим не менш, з кожним роком все більше магазинів беруть участь у цьому знижковому марафоні.

За інформацією порталу Skidochnik в цього року Чорну п'ятницю в Україні проведуть понад 200 онлайн-магазинів.

Онлайн-покупки дозволяють заощадити не тільки кошти, а також час і зусилля. Відвідувачі інтернет-магазину позбавлені від необхідності пробиватися крізь натовп покупців, стояти в чергах, витрачати час на дорогу.

УНІАН зібрав пропозиції найбільш популярних інтернет-магазинів, які влаштовують розпродажі в Чорну п'ятницю 2018.

Покупцям магазину Citrus пропонують до 70% знижок. При цьому дозволяють клієнтам самостійно вибрати товари для знижок.

Згідно з умовами акції, користувач має можливість вибрати п'ять товарів, на які хоче отримати знижку. За кілька днів до старту акції магазин проведе підсумки і обере 10 найбільш популярних товарів, за які голосували покупці. Саме ці товари потраплять на розпродаж в Чорну п'ятницю.

Серед учасників, які будуть брати участь в голосуванні за 10 найкращих товарів, розіграють 20 сертифікатів номіналом тисяча гривень на прокупку в Citrus.

Allo обіцяє, що в рамках акції покупці отримають мінімальну знижку 20%. При цьому деякі товари можна буде придбати зі знижкою до 70%. У цілому компанія обіцяє 500 товарів, які можна буде придбати дешевше.

Щоб отримати інформацію про інші знижки, потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті. Як обіцяють в компанії, таким чином клієнти отримають доступ до розпродажу швидше.

Крім того, зареєстровані покупці отримають доступ до багатьох ексклюзивних товарів за вигідними цінами. При цьому кількість вигідних пропозицій обмежена.

Компанія MOYO проводить розпродажі в кілька етапів. Так, перший етап триває з 15 по 22 листопада. У цей проміжок магазин обіцяє більше 7500 товарів зі знижками, які будуть досягати до 75%. У компанії відзначають, що деякі товари будуть продавати нижче закупівельних цін.

А 23 листопада, в Чорну п'ятницю, стартує другий етап. В цей день стануть доступні ексклюзивні пропозиції та новинки.

Магазин Comfy обіцяє знижки на наступні категорії товарів: смартфони; пилососи; телевізори; холодильники; пральні машини; ноутбуки; навушники; смарт-годинник; а також приставки Sony PS4. У тому числі знижки торкнуться і смартфонів iPhone.

Eldorado пропонує розпродаж не один день, а цілий місяць. У "чорний листопад" компанія обіцяє розпродаж до -70%. Ця акція триватиме до 25 листопада.

Як зробити вигідним онлайн-шопінг за кордоном

Проблема покупки онлайн за кордоном в тому, що продавець від вас далеко. І, в разі чого, обміняти товар буде важко. Найчастіша причина повернення одягу, купленої онлайн – помилка в розмірі.

Щоб її уникнути, знайдіть і приміряйте аналогічну модель одягу або взуття, яку збираєтеся придбати за кордоном, у звичайному магазині. Так ви зможете точно визначити свій розмір і потім купити такий же товар з хорошою знижкою.

Скористайтесь сервісом CamelCamelCamel, який дозволяє дізнатися, як змінювалась ціна товару на популярному торговому інтернет-майданчику – Amazon. Для цього потрібно скопіювати адресу товару або частину його назви в рядок пошуку і вказати часовий проміжок, який вас цікавить.

Не зациклюйтеся на одному сайті. Вивчіть ціну на те, що хочете купити, як мінімум на трьох: на офіційній сторінці бренду, на eBay і Amazon. На двох останніх може бути дешевше, ніж на сайті виробника.

Традиційно, для того щоб користувач міг орієнтуватися серед цього різноманіття і не пропустити нічого цікавого, їх зберуть на спеціальному проекті Чорна П'ятниця 2018 (з попереднім списком магазинів можна ознайомитися вже зараз, він щодня оновлюється).