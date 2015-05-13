Завтра на Україну обрушаться сильні зливи з грозами

Похолодання в західних, північних і більшості центральних областей України зумовить атмосферний фронт, який прийде з північного заходу Європи. На сході і півдні ще буде тепло, протягом дня до 20-25 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікуються дощі з грозами, місцями сильні дощі. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 10-16 градусів тепла.

У північних областях очікуються дощі, грози, увечері - сильні дощі. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла.

У центральній частині пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 20-25, на Вінниччині 12-17 градусів тепла.

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У східних областях - локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 19-25 градусів тепла.

У південній частині очікуються місцями невеликі дощі, грози, в Криму - сухо і сонячно. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У Києві пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі 9-12 градусів тепла, вдень 16-18 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, західний, 5-12 м/с.