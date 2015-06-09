Рятувальники евакуюють мешканців сіл поблизу палаючої нафтобази - МВС

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Згідно з повідомленням, на даний час станом на 12:00 пожежа триває на 9 резервуарах. Гасіння полум’я триває. На місці події працюють рятувальники та працівники міліції.

«Проводиться евакуація людей, що проживають в найближчих населених пунктах, зокрема мешканців сіл Крячки та Кобці», - наголошують у МВС.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня спалахнула пожежа на нафтобазі "БРСМ-нафта" поблизу с. Глеваха Васильківського району Київської області.

Сьогодні близько 8-ї ранку на нафтобазі стався потужний вибух.

Внаслідок вибуху загинула одна особа, 14 травмовані.