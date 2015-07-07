МВС просить Японію замінити поліцейські машини із блакитними мигалками
Міністерство внутрішніх справ звернулося до уряду Японії з проханням замінити частину поліцейських автомобілів Toyota Prius, які були надані Україні в рамках Кіотського протоколу.
Про це під час брифінгу заявила заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, передає "Українська правда".
Йдеться про ту частину машин, яка обладнана лише блакитними мигалками, а не червоно-блакитними.
Оскільки мигалки постійно увімкнені для привернення уваги до поліції з метою запобігання правопорушенням, це може створювати деякий дискомфорт для водіїв, особливо якщо задіяна вся площина мигалки, а не лише її половина, зазначила Згуладзе.
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"Більшість з цих машин, навіть більше половини – лише блакитні. Їх надто багато. Ми над цим вже працюємо, говоримо з японськими нашими партнерами, щоб замінити ці машини на правильні поліцейські кольори – червоно-блакитний", – сказала заступник міністра внутрішніх справ.
Згуладзе додала, що це буде зроблено не одразу, але через деякий час автомобілі замінять.