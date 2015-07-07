МВС просить Японію замінити поліцейські машини із блакитними мигалками

Про це під час брифінгу заявила заступник міністра внутрішніх справ Ека Згуладзе, передає "Українська правда".

Йдеться про ту частину машин, яка обладнана лише блакитними мигалками, а не червоно-блакитними.

Оскільки мигалки постійно увімкнені для привернення уваги до поліції з метою запобігання правопорушенням, це може створювати деякий дискомфорт для водіїв, особливо якщо задіяна вся площина мигалки, а не лише її половина, зазначила Згуладзе.

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"Більшість з цих машин, навіть більше половини – лише блакитні. Їх надто багато. Ми над цим вже працюємо, говоримо з японськими нашими партнерами, щоб замінити ці машини на правильні поліцейські кольори – червоно-блакитний", – сказала заступник міністра внутрішніх справ.

Згуладзе додала, що це буде зроблено не одразу, але через деякий час автомобілі замінять.