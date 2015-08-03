Американський експерт назвав українських військових одними з найкращих в світі

Про це в інтерв'ю ТСН розповів американський військовий експерт Філіп Карбер, підкресливши, що тренери "страшенно щасливі" через нагоду займатися з українцями.

"Ми і справді спершу хотіли показати і навчити їх тому, що знаємо самі. Але тут дивна річ: ми навчилися більшого у українців, ніж навчили їх. Вони досвідченіші, вони переживали такі обстріли, під які ми в житті не потрапляли. Вони постійно працюють під наглядом безпілотників, ми такого в житті не переживали. І проти них – вся найновіша російська зброя, це електронна війна, з якою в нас немає подібного досвіду", - переповів експерт слова своїх друзів, які працювали із бійцями ЗСУ на Яворівському полігоні під Львовом.

Читайте такожНа Львівщині завершилися українсько-американські військові навчання "Rapid Trident-2015" (фоторепортаж)

Карбер зізнався, що вражений тим, як воюють українці.

"Я дуже вражений тими "малюками" на фронті, тими дітьми. Вони живуть в надзвичайно складних умовах, під постійними артилерійськими і мінними обстрілами, вони просто повторюються по кілька разів на день, ніхто не може передбачити, чи виживе він завтра або навіть сьогодні вночі. І те, що я можу бути поруч із ними – це найбільша честь у моєму житті", - зізнався американець.

"Я зустрічав чимало українських командирів – там, на фронті, і от що я можу сказати: вони круті. Вони відрізняються від нас, не всі однакові, але я дуже вражений ними. Під час останньої своєї поїздки я був зі спецпризначенцями з Лану (полігон Широкий Лан - УНІАН). Це були і морські піхотинці, і інші загони, і я можу сказати: вони – одні з найкращих в світі", - додав він.