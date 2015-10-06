В Адміністрації президента не бачать альтернатив ЗНО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сьогодні на брифінгу Шимків заявив, що 5 жовтня всі учасники засідання Національної ради реформ, яке було присвячене обговоренню реформи освіти, одностайно висловилися за збереження ЗНО.

Він розповів, що на засіданні Нацради реформ звучали заклики набирати на навчання на технічні спеціальності переможців олімпіад поза конкурсом, незважаючи на результати ЗНО.

За його словами, особливу увагу учасники засідання НРР приділили важливості використання інформаційних технологій і розвитку дистанційної освіти, насамперед в сільській місцевості.

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Шимків поінформував, що глава Адміністрації президента Борис Ложкін запропонував запустити програму для талановитих українських студентів. Її суть полягає в тому, щоб відправляти 500-1000 студентів до провідних вишів світу під зобов’язання повернутись і працювати потім державними службовцями. Це дозволить через деякий час мати професійних та амбіційних спеціалістів в органах державної влади.

Заступник глави АПУ наголосив також на пріоритетності вивчення англійської мови як засобу комунікації з сучасним світом.

Крім того, за його словами, було запропоновано створити у кожній громаді інклюзивні школи для дітей з вадами та спеціальними потребами.

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Також Шимкін повідомив, що Нацрада реформ розглянула можливість запровадження практики громадських шкіл (передача шкіл в управління громадським організаціям та об’єднанням батьків). «Така практика працює в Польщі, і вона стала компенсатором оптимізації шкіл у частині громад», - зазначив Шимків.

Національна рада реформ визначила низку пріоритетних законопроектів, які потребують ухвалення в парламенті найближчим часом, підсумував заступник глави АПУ.

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Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк підкреслив на засіданні Національної ради реформ, що «взагалі навіть немає дискусії про ЗНО. Воно було, є, і воно буде. Іншої системи вступу у вищі навчальні заклади при цьому склад Кабінету Міністрів не буде».

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти, як і в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) назвали реальною загрозу, що ЗНО-2015 може стати останнім. Міністр освіти і науки Сергій Квіт повідомив, що в міністерстві "саме зараз працюють над тим, щоб запланувати в бюджеті на наступний рік усі необхідні витрати".

"Усі загрози, озвучені Ігорем Лікарчуком, абсолютно реальні. Але ми плануємо не просто зберегти, але і в подальшому розвивати ЗНО. Для того і працюємо", - зазначив Квіт.