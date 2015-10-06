Невідомі пошкодили високовольтну опору для подачі електроенергії до Криму (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник начальника міліції Херсонщини Ілля Кива.

"Сьогодні вночі була пошкоджена високовольтна опора, яка здійснює подачу електроенергію на окуповану територію Крим! Працює оперативно-слідча група, прибуло МНС, територія оточена батальйоном МВС "Херсон", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЕнергетична блокада нагадає жителям Криму 90-ті роки - Меджліс

При цьому Кива зазначив, що наразі ситуація під контролем.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що припинення поставок електроенергії до Криму може стати наступним етапом блокади Криму.

"Ми не відкидаємо, що на інших етапах акції буде головним припинення поставок електроенергії, але я завжди кажу, що мені здається, це буде в жовтні", - сказав він.